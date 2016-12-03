 Sinan Gümüş'e Genoa kancası – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    'e Genoa kancası

    Sinan Gümüş'e Genoa kancası

    Yerel basın, Genoa’nın 22 yaşındaki forvet için 1.5 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif ettiğini yazdı

    Genoa basınından Il Secolo XIX, için G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile Genoa Başkanı Enrico Preziosi'nin oğlu Fabrizio'nun Londra'da bir toplantıda transfer görüşmesi yaptığını yazdı. Top G.Saray'da... GENOA yöneticisi olan Fabrizio'nun 22 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılara 1.5 milyon euro civarı bir teklifin yanı sıra sonraki satışından yüzde 25'lik pay önerdiği bildirildi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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