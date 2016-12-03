Şampiyona yeni sponsor

Tekerlekli sandalye basketbolunda sayısız zaferlere imza atan son şampiyon Galatasaray'a yeni sponsor... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yapılan anlaşma ile Türk Nippon Sigorta, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru oldu. Galatasaray teknik heyet ve oyuncuları da imza töreninde hazır bulundu.