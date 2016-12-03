 Şampiyona yeni sponsor – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyona yeni sponsor

    Şampiyona yeni sponsor
    Tekerlekli sandalye basketbolunda sayısız zaferlere imza atan son şampiyon Galatasaray'a yeni sponsor... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yapılan anlaşma ile Türk Nippon Sigorta, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru oldu. Galatasaray teknik heyet ve oyuncuları da imza töreninde hazır bulundu.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyona yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.