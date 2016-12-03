Ne gruplaşması!
Serdar Aziz gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: “Galatasaray’daki ortam yazılan çizilenler gibi değil. Yerli ve yabancı diyaloğu gayet iyi. Aynı dili konuşmasak da çok iyi anlaşıyoruz. Şampiyonluk yarışından kopmadık. Derbide biz kötüydük, Fenerbahçe iyi oynamadı. Bu hafta Kasımpaşa’yı yenip, çıkışa geçeceğiz”
O GOLLERİ YEMEMELİYİZ
"Sergio Ramos dünyanın en iyi stoperlerinden birisi. Ona benzetilmek çok iyi. Hayalim de onun gibi oynamak. Çok çalışıyorum. Uzun zamandır oynamadığım için ekstra antrenmanlar yaparak bu duruma gelebildim. Takım arkadaşlarım, hocalarım, kulübüm bana yardımcı oldu. Şu an istediğim Serdar gibi değilim ama çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Galatasaray gibi dünya kulübünün böyle basit hatalarla gol yememesi gerekiyor. Bütün takım iyi çalışıyor, hiçbir şeyden korkmuyor." "AGRESİF bir oyuncuyum. Sonuç itibari ile sarı kart görmem çok normal. Haksız kart gördüğüm anlar da oldu ama hakemlerin bu ligde işi çok zor. Hakemlere bazen ben de sinirle- niyorum ama saygı duymamız gerek.
HAKEMLERİN İŞİ ZOR
Buraya transfer olmadan önce Galatasaray'daki takımdaşlığı araştırdım. Selçuk İnan ve Semih Kaya ile konuştum. Onlar bana takım arkadaşlığının çok iyi olduğunu ve kulübün çok iyi olduğunu söylediler. Burada ortam yazılan çizilenler gibi değil. Yerli ve yabancıların diyaloğu gayet iyi. Aynı dili konuşmasak bile çok iyi anlaşıyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluk yarışında olan bir kulüp. Koptuğumuzu hiç düşünmüyorum. Kasımpaşa'yı yenerek çıkışa geçeceğiz."
ONUN GİBİ EFSANE OLMAK İSTİYORUM
Serdar Aziz basın toplantısının sonlarında örnek aldığı ismi de açıkladı. Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Bülent Korkmaz gibi efsane olmak istediğini belirten Serdar, "O bir efsaneydi. Popescu'yu değil Bülent Korkmaz'ı kendime örnek alıyorum. Onunla kıyaslanmak gurur verici" diye konuştu.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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