 Josue’den geri dönüş kararı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’den geri dönüş kararı

    Josue’den geri dönüş kararı
    Sezon başında kiralık olarak geldiği Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan 'nin ülkesine dönmek istediği ileri sürüldü. Maisfutebol'da çıkan haberde 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Braga'da kariyerine devam etmek istediği yazıldı. Bonservisi 2018'e kadar Porto'da bulunan yıldız oyuncunun, Galatasaray Yönetimi ile bu konuda görüştüğü ifade edildi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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