İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu sezon deplasmanda yaptığı 6 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 12 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.
Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor maçında forma giyemeyen Lionel Carole, görev verilmesi durumunda yarınki müsabakada ilk 11'deki yerini alacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda yer almayan Tolga Ciğerci'nin karşılaşmada görev alması zor görünüyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Deplasmanda tek mağlubiyeti var
Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki tek mağlubiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi müsabakasında yaşadı.
Galatasaray, deplasman maçlarından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 11 puan topladı.
Muhtemel 11
Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Lionel Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski (Eren Derdiyok).
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:40
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Lens yüzde 99 yok
Toplam 6
Yorum
timocin Bu düzeydeki futbolcular herhangi bir isimden korkarak futbol oynamaz.o dediginiz alt liglerde olur ancak.cikar iki takımda oyununu oynar. Ne bjk lens den ne fb Quaresma dan korkar.
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