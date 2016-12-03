 Eyvah! Kalkavan – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Eyvah! Kalkavan

    Eyvah! Kalkavan

    Kasımpaşa maçına 'ın atanması endişe yarattı.

    Sarı- kırmızılılar, Kalkavan'ın yönettiği son 8 lig maçında 1 kez kazanabilirken, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Selçuk İnan da Kalkavan ile geçen yıl sorun yaşamıştı.

    BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
    G.Saray'ın ligde haftaya Gaziantep ile oynayacağı maçın biletleri bugün genel satışa açılacak. TT Arena'da 11 Aralık Pazar günü 19.00'da başlayacak karşılaşmada fiyatlar 40 ile 300 TL arasında.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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