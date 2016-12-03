 Drogba aklandı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    aklandı

    Drogba aklandı
    'nın vakfına yönelik soruşturmada, dolandırıcılık ve yolsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Didier'in, Afrika'da hastane yapımı için 1.7 milyon sterlin topladığı ancak sadece 14 bin sterlinin yerine ulaştığı iddia edilmişti.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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