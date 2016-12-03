 Deplasman kralı Armindo Bruma – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Deplasman kralı

    Deplasman kralı Armindo Bruma
    Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. Portekizli yıldız, bu sezon Süper Lig'deki 4 golünü de deplasman maçlarında atarken, 3 asistinden 2'sini de dış saha maçlarında yaptı. Süper Lig'in deplasmanda en golcü iki oyuncusundan biri olan Bruma, Kasımpaşa karşısında 3 haftalık suskunluğuna son vermeyi hedefliyor
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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