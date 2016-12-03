 Belek’te 8 gün kamp – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Belek’te 8 gün kamp

    Belek’te 8 gün kamp

    Federasyonun ?lige verilecek arayı 1 hafta uzatması üzerine Jan Olde Riekerink, yönetimden devre arası kampı yapılmasını istedi

    Hollandalı teknik adamın talebini onaylayan yönetim, bir haftadır Antalya'da uygun saha ve tesis arıyordu. Sarı-kırmızılı kurmayların, Belek'te karar kıldığı bildirildi. Kampın 4-12 Ocak tarihleri arasında olacağı öğrenildi. Hazırlık maçı konusunda ise görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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