Belek’te 8 gün kamp

Federasyonun ?lige verilecek arayı 1 hafta uzatması üzerine Jan Olde Riekerink, yönetimden devre arası kampı yapılmasını istedi

Hollandalı teknik adamın talebini onaylayan yönetim, bir haftadır Antalya'da uygun saha ve tesis arıyordu. Sarı-kırmızılı kurmayların, Belek'te karar kıldığı bildirildi. Kampın 4-12 Ocak tarihleri arasında olacağı öğrenildi. Hazırlık maçı konusunda ise görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.