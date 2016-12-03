 Başarılıyım! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başarılıyım!

    Başarılıyım!

    , kendisini eleştirenlere istatistiklerle yanıt verdi. Hollandalı hoca, “12 maçta 23 puan aldık. Son 7 sezonda sadece Hamza hoca ile 25 puan toplanmış. Sonra biz geliyoruz” derken, Kasımpaşa’yı yeneceklerini iddia etti

    Galatasaray Teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Kasımpaşa deplasmanı öncesi Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, son dönemde artan eleştirilere karşı başarılı olduğunu savunarak, "12 maçta 23 puan aldık. Son 7 senede sadece Hamza hoca ile 25 puan toplanmış. Sonra biz geliyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını şanssız kaybettiklerini de belirterek, "O kadar da kötü durumda olduğumuzu sanmıyorum. Oyun sistemimize bakarsak istikrarlı olduğumuzu düşünüyorum. Kendi performansımızı gösteremediğimiz maçlar da oldu. Fenerbahçe ve son oynadığımız kupa maçı mesela" ifadelerini kullandı.

    HAVAMIZ ÇOK İYİ
    Zor bir döneme girdiklerini ve 28 Aralık'a kadar 7 maç oynayacaklarını hatırlatan şöyle devam etti: "Her hafta yüzde yüz performans gösteremezsiniz. Takımdaki havadan memnunum. Kasımpaşa virajını da en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Taraftarın beklentisi çok gol. Buna katılıyorum. Topu kendi sahamızda kullandığımız, rakip sahaya taşıyamadığımız eleştirileri doğru değil. Oyuncu havuzumuz geçen seneye göre daha geniş. Bu yüzden kupa maçında az şans bulan oyuncularımızı kullandık. Alt yapıdaki oyunculara da ileride şans vereceğiz"

    BERABERE BİTSİN
    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbiyi de değerlendiren Jan Olde Riekerink, şöyle konuştu: "Elimde seçim olsa derbinin berabere bitmesini seçerim. İki rakibimiz de toplam 4 puan kaybetmiş olur. Başakşehir ile aramızda 7 puan var. Ama ligde daha uzun yol var ve Başakşehir'in de zorlu maçları olacak. Böyle devam edebileceğini düşünmüyorum."

    PAPAĞAN GİBİ SORU SORMAYIN
    Riekerink, "Takımdaki disiplin sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna tepki göstererek, "Papağan gibi aynı soruları sormayın. Daha önce bu tip soruları yanıtladım" dedi. Bu arada Hollandalı hoca, Türk Nippon Sigorte ile yapılan sponsorluk anlaşmasına elinde çiçeklerle gelerek Engelsiz Aslanlar'ın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı.

    KALİTELİ TRANSFER
    Devre arasında takıma takviye yapılmasına 'hayır' demeyeceğini vurgulayan Riekerink, "Elimdeki kadroya ve oyuncularımın kalitelerine güvenim sonsuz. Ancak transfer dönemi ile ilgili de elbette değerlendirmeler yapıyoruz. Galatasaray çok üst düzey bir kulüp, ekstra bir katkı yapacak oyuncu bulursak transferini isterim" diye konuştu.

    Savaş ÇORLU
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başarılıyım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.