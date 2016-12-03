Başarılıyım!
Riekerink, kendisini eleştirenlere istatistiklerle yanıt verdi. Hollandalı hoca, “12 maçta 23 puan aldık. Son 7 sezonda sadece Hamza hoca ile 25 puan toplanmış. Sonra biz geliyoruz” derken, Kasımpaşa’yı yeneceklerini iddia etti
HAVAMIZ ÇOK İYİ
Zor bir döneme girdiklerini ve 28 Aralık'a kadar 7 maç oynayacaklarını hatırlatan Riekerink şöyle devam etti: "Her hafta yüzde yüz performans gösteremezsiniz. Takımdaki havadan memnunum. Kasımpaşa virajını da en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Taraftarın beklentisi çok gol. Buna katılıyorum. Topu kendi sahamızda kullandığımız, rakip sahaya taşıyamadığımız eleştirileri doğru değil. Oyuncu havuzumuz geçen seneye göre daha geniş. Bu yüzden kupa maçında az şans bulan oyuncularımızı kullandık. Alt yapıdaki oyunculara da ileride şans vereceğiz"
BERABERE BİTSİN
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbiyi de değerlendiren Jan Olde Riekerink, şöyle konuştu: "Elimde seçim olsa derbinin berabere bitmesini seçerim. İki rakibimiz de toplam 4 puan kaybetmiş olur. Başakşehir ile aramızda 7 puan var. Ama ligde daha uzun yol var ve Başakşehir'in de zorlu maçları olacak. Böyle devam edebileceğini düşünmüyorum."
PAPAĞAN GİBİ SORU SORMAYIN
Riekerink, "Takımdaki disiplin sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna tepki göstererek, "Papağan gibi aynı soruları sormayın. Daha önce bu tip soruları yanıtladım" dedi. Bu arada Hollandalı hoca, Türk Nippon Sigorte ile yapılan sponsorluk anlaşmasına elinde çiçeklerle gelerek Engelsiz Aslanlar'ın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı.
KALİTELİ TRANSFER
Devre arasında takıma takviye yapılmasına 'hayır' demeyeceğini vurgulayan Riekerink, "Elimdeki kadroya ve oyuncularımın kalitelerine güvenim sonsuz. Ancak transfer dönemi ile ilgili de elbette değerlendirmeler yapıyoruz. Galatasaray çok üst düzey bir kulüp, ekstra bir katkı yapacak oyuncu bulursak transferini isterim" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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