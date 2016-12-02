 Vargas geliyor – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Vargas geliyor

    Vargas geliyor

    Şili'de yayın yapan İnfinita, 'ın, 'ın teklifini kabul ettiğini yazdı.

    Haberde, Hoffenheim ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayacağı ifade edildi. Bu sezon Bundesliga'da sadece 5 maçta forma giyen ve fazla forma şansı bulamayan Vargas'ın İstanbul'da kendini göstermek istediği kaydedildi.

    KARİYERİ İYİ
    Kariyerinde Napoli (28 maç/3 gol), Valencia (24 maç/5gol 3asist), QPR (22 maç/4 gol 2 asist) gibi takımlarda forma giyen Eduardo Vargas, Şili Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

    HAZIR OLSUN YETER
    G.Saray, forvet için , stoper içinse Salvatore Bocchetti üzerinde duruyor. İki oyuncunun da alternatifleri var. Riekerink ise yeni alınacak oyuncu konusunda isim vermek yerine farklı bir konu üzerinde duruyor. Hollandalı teknik adamın tek istediği boşta kalan, antrenman ya da maç eksiği bulunan futbolcu alınmaması... Riekerink, ocak ayında 'Hemen oynayabilecek' düzeyde futbolcular alınmasını istediğini ifade etti.

    96 DAKİKA OYNAYABİLDİ
    Santrfor mevkisinin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Eduardo Vargas'ın ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübü, bu sezon Bundesliga'da 96 dakika sahada kalabilen ve gol atamayan Şilili oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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