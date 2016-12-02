 Takviye şart – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Takviye şart

    Takviye şart

    Hollandalı çalıştırıcı; yeni bir sağ bek, stoper, Carole’a alternatif bir sol bek ve Derdiyok’un yerini dolduracak hızlı forvet alınmasını talep etti.

    , 'nda 1. Lig takımlarından ile 1-1 berabere kalırken yedek oyuncuların ortaya koyduğu kötü futbol teknik direktör 'i korkuttu. Hollandalı hoca; Bruma, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski gibi hücumcu isimlerini kulübede tutunca, ekibinin pozisyon üretkenliği tamamen yok oldu.

    SABRİ 'REYİZ' YAŞLANDI
    Bir yandan koltuğunu sağlama almaya çalışan ve bir yandan da başarıyı hedefleyen Riekerink'in, Elazığspor maçı sonrası yönetime acil bir rapor yolladığı ve devre arasında transfer istediği bildirildi. Cimbom'un hocası, Sabri'nin yaşlanması, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in bekleneni verememesi nedeniyle yeni bir sağbek, bir stoper, Carole'a alternatif bir sol bek ve Eren'i rahatlatacak hızlı forvet alınmasını talep etti.

    YÖNETİM KAYNAK ARIYOR
    Riekerink'in transfer talebine yönetim kurulunun onay verdiği ancak UEFA ile gündemde olan Finansal Fair Play kriteri gereği kaynak bulmaları ya da kadroda bir boşluk yaratmaları halinde bu isteğin karşılanacağı ifade edildi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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