Takviye şart
Hollandalı çalıştırıcı; yeni bir sağ bek, stoper, Carole’a alternatif bir sol bek ve Derdiyok’un yerini dolduracak hızlı forvet alınmasını talep etti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig takımlarından Elazığ ile 1-1 berabere kalırken yedek oyuncuların ortaya koyduğu kötü futbol teknik direktör Jan Olde Riekerink'i korkuttu. Hollandalı hoca; Bruma, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski gibi hücumcu isimlerini kulübede tutunca, ekibinin pozisyon üretkenliği tamamen yok oldu.
SABRİ 'REYİZ' YAŞLANDI
Bir yandan koltuğunu sağlama almaya çalışan ve bir yandan da başarıyı hedefleyen Riekerink'in, Elazığspor maçı sonrası yönetime acil bir rapor yolladığı ve devre arasında transfer istediği bildirildi. Cimbom'un hocası, Sabri'nin yaşlanması, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in bekleneni verememesi nedeniyle yeni bir sağbek, bir stoper, Carole'a alternatif bir sol bek ve Eren'i rahatlatacak hızlı forvet alınmasını talep etti.
YÖNETİM KAYNAK ARIYOR
Riekerink'in transfer talebine yönetim kurulunun onay verdiği ancak UEFA ile gündemde olan Finansal Fair Play kriteri gereği kaynak bulmaları ya da kadroda bir boşluk yaratmaları halinde bu isteğin karşılanacağı ifade edildi.
SABRİ 'REYİZ' YAŞLANDI
Bir yandan koltuğunu sağlama almaya çalışan ve bir yandan da başarıyı hedefleyen Riekerink'in, Elazığspor maçı sonrası yönetime acil bir rapor yolladığı ve devre arasında transfer istediği bildirildi. Cimbom'un hocası, Sabri'nin yaşlanması, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in bekleneni verememesi nedeniyle yeni bir sağbek, bir stoper, Carole'a alternatif bir sol bek ve Eren'i rahatlatacak hızlı forvet alınmasını talep etti.
YÖNETİM KAYNAK ARIYOR
Riekerink'in transfer talebine yönetim kurulunun onay verdiği ancak UEFA ile gündemde olan Finansal Fair Play kriteri gereği kaynak bulmaları ya da kadroda bir boşluk yaratmaları halinde bu isteğin karşılanacağı ifade edildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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