Serdar Aziz'den Fenerbahçe maçı yorumu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.



"Şu an her şey yolunda"

Genç stoper, "Çalışmalar iyi gidiyor. Bu hafta içi kupa maçı vardı ve o maç istediğimiz gibi bitmedi. O maçı unutup Kasımpaşa ile önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta Bursaspor'a karşı galibiyet aldık ve takımın morali gayet iyi. İnşallah bu hafta da aynı şekilde devam edip daha iyi sonuçlar alıp ilermek istiyoruz. Şu an her şey yolunda" diye konuştu.



"Baştan sakat olduğum için bu fazla konuşuldu"

Sezon başında bonservis bedelinin çok konuşulması ile alakalı gelen soru üzerine Serdar Aziz, bonservis bedellerini kulüplerin belirlediğini ifade ederek, "Transfer olduğum takıma karşı sorumluluklarım var. Üzerimde baskı oluşmadı bonservisle alakalı. Çünkü ben ne olursa olsun burada elimden geleni yapmak ve Galatasaray'da başarılı olmak için geldim, bunları düşünmedim. Buraya futbol odaklı geldim. Tabi ki bu beklentiler normal. Herkes çok para verildiğini düşünüyor. Baştan sakat olduğum için bu fazla konuşuldu. Görevim takıma katkı vermek. Ben olumsuzlukları çok düşünmemeye çalıştım. Beklentilerin böyle olması normal. Ben sadece çalışıyorum" açıklamasını yaptı.



"Oynadıkça daha iyi olacağım"

Fenerbahçe maçında Josef de Souza'ya yaptığı faul ile alakalı da konuşan Serdar, "Futbol hayatımda çok fazla hata yapan bir oyuncu değilim. Hata yaptıktan sonra aklımdan da uzun süre çıkmıyor. Kendime yakıştıramıyorum. Bu seviyede hata yapılmamalı. Birçok etken var aslında o yaptığım faulle alakalı. Buraya geldiğimde ufak bir sakatlığım vardı. Atlattım ancak sezon başında takımla fazla olamadım. 10 hafta oynayamadım ve o maça kadar yaklaşık 1 veya 2 maç oynadım. Sonuçta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı çıktım, derbi yani. Bu yüzden zor bir karşılaşmaydı benim için daha da zordu çünkü maç eksiğim vardı. Bir an konsantrasyon hatası yaptım. Böyle bir pozisyon oldu. Souza'yı görmedim. Şanssızlık oldu. Bunu unutmak gerekiyor. Önümüze bakmamız gerekiyor. Daha iyi olmaya çalışacağım. Oynadıkça daha iyi olacağım inşallah" yanıtını verdi.



Sergio Ramos sorusu

Sarı-kırmızılı taraftarların Serdar Aziz'i Sergio Ramos'a benzetmesiyle ilgili de konuşan genç stoper, "İnsan neye bakarsa onu görüyor. İyi bakarsa iyi, kötü bakarsa kötü görür. Ramos'a da benzetilmek hoşuma gidiyor ve onun gibi olmak her defans oyuncusunun hayali. Form tuttukça daha iyi olacağım. Zaten çok çalışıyorum. Uzun zamandır oynamadım. Ekstra antrenmanlar yapıp bu duruma geldim ve ardından ameliyat geçirdim. Herkes bana bu konuda yardımcı oldu. Ancak yavaş yavaş daha iyi olacağım. Beklediğim Serdar gibi değilim ama öyle olacağıma inanıyorum" dedi.



"Herkesin daha çok sorumluluk alması gerekiyor"

Serdar Aziz, Galatasaray'da son yıllarda defans kurgusunda yaşanan sıkıntıya da değinerek, "Galatasaray gibi bir kulübün basit hatalardan gol yememesi gerek. Ancak takım olarak da çalışıyoruz. Kaliteli oyuncularımız var. Defans önde başlıyor. Antrenmanlarda da bunları çalışıyoruz. Ancak maçlarda olumlu yanıtları alamadık özlelikle birkaç maçta. Yan topların üzerinde çok duruyoruz ama nitekim bazı pozisyonlar böyle oldu ve herkesin daha çok sorumluluk alması gerekiyor" açıklamasını yaptı.



"Ligin daha üst seviyelerde oynanması gerekiyor"

Agresif bir oyuncu olduğunu ifade eden Serdar, "Sarı kart görmem çok normal. Hak etmediğim kartlar da gördüm. Hakemlerin bu ligde işi çok zor. Hiç kimse iyi de yönetse kötü de yönetse memnun kalmıyor. Ancak onlara saygı duymak zorundayız. Yöneticilerin haklı isyanı var kulübün iyi yerlere gelmesini istiyorlar. Ligin daha üst seviyelerde oynanması gerekiyor ve hakemlerin de bunda etkisi var. Ligde çok kolay fauller veriliyor. Böyle olunca biz de daha fazla kart görüyoruz" dedi.



"Buradaki ortamın ne kadar güzel olduğunu gördüm"

Takım içerisindeki arkadaşlık hakkında da bilgi veren Serdar Aziz, "Buraya gelmeden önce kulübü araştırdım. Ancak milli takımdan birçok arkadaşım var burada. Onlarla milli takımda konuştum hep. Buranın çok güzel bir camia olduğunu ve takım arkadaşlığının çok iyi olduğunu, benim için de uygun olduğunu söylediler. Buradaki ortamın ne kadar güzel olduğunu gördüm ve yazılan çizilenlerin de doğru olmadığını gördüm. Yerli-yabancı oyuncuların arası da gayet iyi. Beden dili olarak herkes uyumlu bir şekilde" diye konuştu.



"Fenerbahçe de çok iyi oynamadı"

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, "Galatasaray her zaman şampiyonluk yarışında olan bir kulüp. Toparlanıp son 4 maçı kazanmalıyız. Bunu yapacak kalite ve oyunculara sahibiz. Puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynadığımızı düşünüyorum sadece Fenerbahçe maçı hariç. Ancak Fenerbahçe de çok iyi oynamadı. Kasımpaşa maçını kazanıp bundan sonraki sürecin daha iyi gideceğini düşünüyorum" dedi.



Bursaspor sorusu

Bursaspor maçında eski takımının taraftarlarının kendisini yuhalamasıyla ilgili gelen soruya Serdar, şu yanıtı verdi.

"Maalesef bunlar yaşanıyor. Bu her kulüpte olmayabiliyor. Bursaspor'a teşekkür etmek istiyorum. Onlar beni yuhalasa da onların vefa örneği için teşekkür ediyorum. Tabi ki uzun yıllar altyapısından yetişen bir oyuncuyum. Tepkiler Bursa'da daha farklı oluyor. Bunu biliyordum, tahmin etmiştim ve kendimi hazırladım. Canları sağ olsun. Ancak bunu hak etmedim. Onlar da beni yuhaladıktan sonra pişman olmuştur diye düşünüyorum."



"Galatasaray efsanelerinden biri olmak istiyorum"

Bülent Korkmaz gibi Galatasaray'da efsane olmak istediğini söyleyen genç stoper, "Türkiye'ye damga vurdu. Onun gibi olmak zor. Ben tabi ki Bület hocamızı örnek alırım. Popescu'yu hatırlayamıyorum ama Bülent Korkmaz'ı daha kendime yakın görüyorum. İnşallah ben de Galatasaray efsanelerinden biri olurum" ifadelerini kullandı.

Takımda en az değişecek bölgenin defans olduğunu savunan Serdar Aziz, Semih, Chedjou, Hakan Balta ve kendisinin çok çalıştığını söyledi.



"Zor günler geride kaldı"

Sakatlığının 5 aydan fazla sürdüğünü dile getiren Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, o süreç hakkında şöyle konuştu:

"Zor bir dönem ama o zamanlar insan her şeyi daha iyi görüyor. Bu sakatlık sürecinde neler yapmam gerektiğini daha iyi gördüm. Ailemin ve kulübümün bana çok destek olduğunu söyleyebilirim. Hatta Hamit abi 4 numaralı formayı bana verdi. O da uzun yıllar bu kulübe hizmet edeceğini düşündü. '10 yıl al bu formayı giy' dedi. Hep çalıştım bundan sonra da daha iyi olacağım. Zor günler geride kaldı, inşallah bir daha yaşamam."