 Riera, Terim’le buluştu – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    , Terim’le buluştu

    Riera, Terim’le buluştu
    Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert , Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. İkilinin sohbet ettikleri bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda 2011- 2014 yılları arasında forma giyen Riera, Fatih Terim yönetiminde 2 şampiyonluk yaşamıştı.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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