Riera, Terim’le buluştu
Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera, Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. İkilinin sohbet ettikleri bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda 2011- 2014 yılları arasında forma giyen Riera, Fatih Terim yönetiminde 2 şampiyonluk yaşamıştı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Riera, Terim’le buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.