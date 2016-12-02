 Milan sözü şakaymış! – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Milan sözü şakaymış!

    Milan sözü şakaymış!

    Wesley 'in 'Milan'da oynamak isterim' açıklaması şaka çıktı!..

    Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, Radyospor'da, "Kendisine 'Tekrar Milan'da oynamak ister misin?' diye sordular. O da şaka yaparak, 'Hayır, ben Milan'da oynamak isterim' dedi. Eğlence olsun diye söyledi. Wesley, Galatasaray'da mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak" dedi. İtalyan basını bir süredir Milan'ın ile ilgilendiğini yazıyordu.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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