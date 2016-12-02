Milan sözü şakaymış!
Wesley Sneijder'in 'Milan'da oynamak isterim' açıklaması şaka çıktı!..
Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, Radyospor'da, "Kendisine 'Tekrar Milan'da oynamak ister misin?' diye sordular. O da şaka yaparak, 'Hayır, ben Milan'da oynamak isterim' dedi. Eğlence olsun diye söyledi. Wesley, Galatasaray'da mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak" dedi. İtalyan basını bir süredir Milan'ın Sneijder ile ilgilendiğini yazıyordu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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