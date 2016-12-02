Kılıç’tan GS forması
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa'da tedavi görürken HIV virüsü bulaşan 10 yaşındaki Yusuf Ç.'ye Dünya AIDS Günü'nde Galatasaray forması hediye etti. G.Saraylı olan Yusuf Ç., G.Saray-Akhisar maçını da Bakan Kılıç'ın davetlisi olarak TT Arena'da izleyecek. Yusuf Ç., tek isteğinin Galatasaray'ı tribünden izlemek olduğunu söylemişti.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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