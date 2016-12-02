 Kanserlilere moral – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kanserlilere moral

    Kanserlilere moral

    Kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen, kanser hastası çocuklarla bir araya gelip, moral verdi

    Galatasaraylı futbolculardan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen, Kansersiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Beşiktaş'taki Shangri-La Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte üç futbolcu, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu. Çocuklar, hayranı oldukları sarı-kırmızılı yıldızlarla fotoğraf çektirirken, yarım saat süren etkinlik kapsamında minyatür kalede şut ve penaltı atışı yapıldı.

    VOLKAN DA KATILDI
    Organizasyonda Galatasaraylı sanatçılar Mustafa Ceceli ve Ceyhun Yılmaz'ın yanı sıra Medipol Başakşehir takımından milli kaleci Volkan Babacan ile Bekir İrtegün de yer aldılar.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanserlilere moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.