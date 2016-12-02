Kanserlilere moral

Kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen, kanser hastası çocuklarla bir araya gelip, moral verdi

Galatasaraylı futbolculardan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen, Kansersiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Beşiktaş'taki Shangri-La Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte üç futbolcu, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu. Çocuklar, hayranı oldukları sarı-kırmızılı yıldızlarla fotoğraf çektirirken, yarım saat süren etkinlik kapsamında minyatür kalede şut ve penaltı atışı yapıldı.



VOLKAN DA KATILDI

Organizasyonda Galatasaraylı sanatçılar Mustafa Ceceli ve Ceyhun Yılmaz'ın yanı sıra Medipol Başakşehir takımından milli kaleci Volkan Babacan ile Bekir İrtegün de yer aldılar.