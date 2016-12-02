Hakem cezası!
Bursaspor maçının ardından "Artık kasıt arıyoruz" diyerek hakemleri hedef alan Levent Nazifoğlu'nun cezası belli oldu. Nazifoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 hak mahrumiyeti ve 30 bin lira bara cezası verildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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