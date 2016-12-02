G.Saray’ın gözü Çin pazarında
G.Saray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor...
Çin'den Lukas Podolski için 10 milyon euro'luk teklif getiren Alman menajer, sarı-kırmızılı yönetimin ufkunu açtı. Yeni transferler için sıcak para arayan yönetim, elindeki oyuncuların fiyatlarını da buna göre belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Podolski için 12, Chedjou ve Semih için 5, Cavanda ve Linnes için 2.5, De Jong ve Hamit için de 2 milyon euro'yu kabul edeceklerini menajerlere iletti. Bu tekliflerin üzerinde gelecek her teklif için pazarlığa açık olduklarını da bildirdi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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