G.Saray’ın gözü Çin pazarında

G.Saray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor...

Çin'den Lukas Podolski için 10 milyon euro'luk teklif getiren Alman menajer, sarı-kırmızılı yönetimin ufkunu açtı. Yeni transferler için sıcak para arayan yönetim, elindeki oyuncuların fiyatlarını da buna göre belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Podolski için 12, Chedjou ve Semih için 5, Cavanda ve Linnes için 2.5, De Jong ve Hamit için de 2 milyon euro'yu kabul edeceklerini menajerlere iletti. Bu tekliflerin üzerinde gelecek her teklif için pazarlığa açık olduklarını da bildirdi.