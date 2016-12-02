 G.Saray’ın gözü Çin pazarında – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’ın gözü Çin pazarında

    G.Saray’ın gözü Çin pazarında

    G.Saray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor...

    Çin'den Lukas Podolski için 10 milyon euro'luk teklif getiren Alman menajer, sarı-kırmızılı yönetimin ufkunu açtı. Yeni transferler için sıcak para arayan yönetim, elindeki oyuncuların fiyatlarını da buna göre belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Podolski için 12, Chedjou ve Semih için 5, Cavanda ve Linnes için 2.5, De Jong ve Hamit için de 2 milyon euro'yu kabul edeceklerini menajerlere iletti. Bu tekliflerin üzerinde gelecek her teklif için pazarlığa açık olduklarını da bildirdi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray’ın gözü Çin pazarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.