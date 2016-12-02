 Gitmeye pek niyetleri yok – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gitmeye pek niyetleri yok

    Gitmeye pek niyetleri yok

    yönetimi, takımda düşünülmeyen isimleri maliyetlerinden kurtulmak için devre arasında göndermeyi planlıyor ancak şimdilik bu oldukça zor görünüyor. İşte o isimler:

    -Elazığ maçında yaptırdığı gereksiz penaltı ile topun ağzındaki ilk isim... Ancak yılda 2.2 milyon euro kazanan Chedjou'nun böyle bir ücreti başka bir kulüpten elde etmesi mümkün gözükmüyor. Chedjou sezonun ikinci yarısında yedek kulübesinde otursa bile G.Saray'dan 1 milyon euro'dan fazla ücret alacak. Bu yüzden transferi mümkün gözükmüyor.

    -İmza attığı günün ardından sakatlanan da gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor ancak İzlandalı oyuncu da kendi rızası ile ayrılmak istemezse gitmesi zor gözüküyor.

    -Ayrıca , gibi isimlerin de gönderilmesi gündemde. Ancak bu oyuncular yaz transfer döneminde kulüp bulamamışlardı, devre arasında bulmaları yine zor. Bu yüzden , kadrosunda görmek istemediği isimlere yine para ödemeye büyük ihtimalle devam edecek.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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