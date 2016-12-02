Gitmeye pek niyetleri yok
Galatasaray yönetimi, takımda düşünülmeyen isimleri maliyetlerinden kurtulmak için devre arasında göndermeyi planlıyor ancak şimdilik bu oldukça zor görünüyor. İşte o isimler:
-Elazığ maçında yaptırdığı gereksiz penaltı ile Aurelien Chedjou topun ağzındaki ilk isim... Ancak yılda 2.2 milyon euro kazanan Chedjou'nun böyle bir ücreti başka bir kulüpten elde etmesi mümkün gözükmüyor. Chedjou sezonun ikinci yarısında yedek kulübesinde otursa bile G.Saray'dan 1 milyon euro'dan fazla ücret alacak. Bu yüzden transferi mümkün gözükmüyor.
-İmza attığı günün ardından sakatlanan Kolbeinn Sightorsson da gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor ancak İzlandalı oyuncu da kendi rızası ile ayrılmak istemezse gitmesi zor gözüküyor.
-Ayrıca Salih Dursun, Jem Paul Karacan gibi isimlerin de gönderilmesi gündemde. Ancak bu oyuncular yaz transfer döneminde kulüp bulamamışlardı, devre arasında bulmaları yine zor. Bu yüzden Galatasaray, kadrosunda görmek istemediği isimlere yine para ödemeye büyük ihtimalle devam edecek.
-İmza attığı günün ardından sakatlanan Kolbeinn Sightorsson da gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor ancak İzlandalı oyuncu da kendi rızası ile ayrılmak istemezse gitmesi zor gözüküyor.
-Ayrıca Salih Dursun, Jem Paul Karacan gibi isimlerin de gönderilmesi gündemde. Ancak bu oyuncular yaz transfer döneminde kulüp bulamamışlardı, devre arasında bulmaları yine zor. Bu yüzden Galatasaray, kadrosunda görmek istemediği isimlere yine para ödemeye büyük ihtimalle devam edecek.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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