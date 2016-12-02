Riekerink: Papağan gibi aynı soruları sormayın

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu için takımına güvendiğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı teknik adam, lider Medipol Başakşehir ile aralarında 7 puanlık fark olduğunu belirterek, "Aynı zamanda önümüzde uzun bir yol var. Kesinlikle takımıma güveniyorum. Bu farkın kapanacağını düşünüyorum. Çünkü Medipol Başakşehir'in de zorlu maçları var." dedi.

Geride kalan 12 haftada 23 puan topladıklarını hatırlatan Riekerink, "Son 7 sezona bakıldığında sadece 2 sene önce Hamza Hamzaoğlu ile 25 puan toplanılmış. Ondan sonra biz geliyoruz. O yüzden bence o kadar kötü bir durum yok. Evimizde oynadığımız Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanmalıydık. Hak ettiğimiz maçlardı. Ancak o kadar kötü bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Zaten son 7 sezondaki istatistikler de bunu gösteriyor." diye konuştu.

Bursaspor karşısında geçen hafta aldıkları galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerine inanıp inanmadığına yönelik bir soru üzerine Riekerink, "Her hafta yüzde 100 performans gösterme şansınız olmuyor. Bursaspor maçını kesinlikle kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Çıktık en iyi şekilde performans gösterdik. Takımdaki havadan memnunum. Bütün oyunculara güvenim sonsuz. Önümüzdeki Kasımpaşa maçı için de çok ümitliyim. Kasımpaşa virajını da en iyi şekilde geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Fazladan katkı verecek oyuncu varsa transfer olabilir"

Hollandalı teknik adam, devre arasında transfer isteyip istemeyeceğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Elimde bulundurduğum kadroya ve futbolcuların kalitelerine güvenim sonsuz. Bildiğiniz gibi transfer dönemi yaklaşıyor. Bu haftalar da oturup bu konuların konuşulduğu ve değerlendirdiği haftalar. Galatasaray üst düzey bir kulüp. O yüzden eğer bir imkan varsa, fazladan katkı yapabilecek bir oyuncu varsa olabilir. Ancak belirttiğim gibi şu anda elimden bulundurduğum kadrodan gayet memnunum."

"Derbinin berabere bitmesini tercih ederim"

Jan Olde Riekerink, Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarın yapacağı derbi maçın berabere bitmesini istediğini anlatarak, "Derbiyle ilgili bir seçme şansım olsa mutlaka beraberliği tercih ederim. Beraberlik halinde iki rakibimiz de ikişer puan kaybetmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarda topu tutma yüzdelerinin çok yüksek olduğunu anlatan Riekerink, rakip sahada etkili pas yapma oranında da üst sıralardaki takımlardan daha iyi olduklarını savundu.

Jan Olde Riekerink, taraftarlar gibi kendilerinin de gollü galibiyetler almak istediklerini dile getirerek, "Gördüğünüz gibi maçlar hep zor geçiyor. Sonuna kadar mücadele oluyor. Sonucu önceden alıp rahatladığımız, oyuncu değiştirebileceğimiz maçlar olmadı. Benim de beklentim çok gol atıp kazanmak. Umarım en kısa sürede ona da ulaşırız." diye konuştu.

Sigthorsson'un durumu

Jan Olde Riekerink, sezon başında transfer ettikleri ve sakatlığı nedeniyle henüz takıma katılamayan İzlandalı futbolcu Kolbein Sigthorsson'un durumu ile ilgili şunları kaydetti:

"Hem bizim hem de kendisi için üzücü bir durum. Sakatlığı şu ana kadar düzelmedi. Sağlık ekibi tekrar aramıza katmak için elinden geleni yaptı ama sakatlığının sebebini tam anlamıyla bulamadık ve farklı yönlere doğru yöneldik. Biz de şu anda beklemedeyiz. O yüzden dönüşü konusunda kesin zaman vermem doğru olmaz."

Hollandalı teknik adam, Tolga Ciğerci'nin de Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlığın devam ettiğini anlatarak, "Ayağının altındaki ödem devam ediyor. Bugün takımla çıkmadı. Yarın takıma katılır diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Papağan gibi aynı soruları sormayın"

Jan Olde Riekerink, futbolcuların davranışları ve takımdaki disiplinle ilgili bir soruya tepki gösterdi.

Hollandalı teknik adam, bir basın mensubunun, takımda disiplin sorunuyla ilgili yorumla karışık sorduğu soruya, "Papağan gibi hep aynı soruları sormayalım lütfen." karşılığını verdi.