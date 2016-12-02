Drogba'nın vakfı aklandı

Chelsea ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın kurduğu vakıf hakkında yürütülen soruşturmada, herhangi bir dolandırıcılık ve yolsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Nisan ayında İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya attığı iddiaların üzerine başlatılan soruşturmada, vakfın hesaplarının incelendiği, toplanan paralarla ilgili herhangi bir yolsuzluk ya da dolandırıcılığa dair kanıtın bulunmadığı belirtildi.

İngiliz gazetesi, 38 yaşındaki Drogba'nın Afrika'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için 1,7 milyon sterlin yardım topladığını ancak bu yardımlardan sadece 14 bin sterlinin yerine ulaştığını ileri sürmüştü. Haberde, sözü verilen hastanenin sadece inşaatının tamamlandığı ve içinde tedavi için ekipman bulunmadığı iddiası yer almıştı.

Eski takım arkadaşları Frank Lampard ve John Terry, ünlü tenisçi Roger Federer ve İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin de destek verdiği vakfıyla ilgili iddialara tepki gösteren Drogba, gazeteye 67 sayfa doküman gönderdiğini ve haber nedeniyle Daily Mail aleyhinde tazminat davası açacağını duyurmuştu.

Chelsea ile İngiltere Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Drogba, yardım kuruluşunu 2009 yılında İngiltere'de kurmuştu.