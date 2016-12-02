Drogba'nın vakfı aklandı
Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Drogba'nın kurduğu vakıf hakkında yürütülen soruşturma sonucunda vakfın hesaplarında yolsuzluk ve dolandırıcılığa dair bir kanıt bulunamadı.
Chelsea ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın kurduğu vakıf hakkında yürütülen soruşturmada, herhangi bir dolandırıcılık ve yolsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.
Nisan ayında İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya attığı iddiaların üzerine başlatılan soruşturmada, vakfın hesaplarının incelendiği, toplanan paralarla ilgili herhangi bir yolsuzluk ya da dolandırıcılığa dair kanıtın bulunmadığı belirtildi.
İngiliz gazetesi, 38 yaşındaki Drogba'nın Afrika'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için 1,7 milyon sterlin yardım topladığını ancak bu yardımlardan sadece 14 bin sterlinin yerine ulaştığını ileri sürmüştü. Haberde, sözü verilen hastanenin sadece inşaatının tamamlandığı ve içinde tedavi için ekipman bulunmadığı iddiası yer almıştı.
Eski takım arkadaşları Frank Lampard ve John Terry, ünlü tenisçi Roger Federer ve İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin de destek verdiği vakfıyla ilgili iddialara tepki gösteren Drogba, gazeteye 67 sayfa doküman gönderdiğini ve haber nedeniyle Daily Mail aleyhinde tazminat davası açacağını duyurmuştu.
Chelsea ile İngiltere Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Drogba, yardım kuruluşunu 2009 yılında İngiltere'de kurmuştu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:18
- Mücadeleye devam
Toplam 29
Yorum
10_UR EKİCİ ,EKİCİ, EKİCİ ... takımı sabote eden 1 numaralı oyuncu sahada orta olarak hiç bi iş yapmayan 10 numara olarak ne asist ne gol üretebilen ama kendini takımın üstünde gören bi topçu .. bu adamdan kurtulmamız için daha ne kadar oynaması gerek. adam geçen seneden beri takımı resmen sabote ediyor görün artık
- Schengen vizesi için başvuru yapacak
Toplam 4
Yorum
lalezar Allah sabır verin dünyanın öbür ucunda karın komaya giriyor cocukların oluyor elin kolun bağlı insan cıldırır ya
- 3'ü bir arada
Toplam 31
Yorum
10_UR Adam toplam bütçesinden bahsetmiş olabilir. yıllık ücreti 1 milyon eurodan 4 yıllık mukavele ve 3-4 milyon euro bonservis ..... bu şekilde sadece 2 oyuncu alınacak , mantıksız olan ne
Drogba'nın vakfı aklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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