Dişi Aslanlar farklı: 83-60
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Letonya'nın TTT Riga takımına konuk olan Galatasaray, farklı galip gelerek 4'te 4 yaptı: 83-60.
Sarı-kırmızılılar böylece gruptan lider çıkmayı garantiledi. D Grubu'ndaki temsilcimiz Yakın Doğu da, Olympiakos'u 83-63 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. C Grubu'ndaki ekibimiz Canik Belediye ise evinde ağırladığı D.Novosibirsk karşısında ilk galibiyetini aldı: 63-55.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:07
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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