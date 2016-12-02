Dişi Aslanlar farklı: 83-60

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Letonya'nın TTT Riga takımına konuk olan Galatasaray, farklı galip gelerek 4'te 4 yaptı: 83-60.

Sarı-kırmızılılar böylece gruptan lider çıkmayı garantiledi. D Grubu'ndaki temsilcimiz Yakın Doğu da, Olympiakos'u 83-63 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. C Grubu'ndaki ekibimiz Canik Belediye ise evinde ağırladığı D.Novosibirsk karşısında ilk galibiyetini aldı: 63-55.



