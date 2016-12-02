Deniz’in başarısı

Galatasaray'ın sponsorları arasında yer alan DenizBank, Manchester United'ın daveti ile düzenlenen konferansta Türkiye'yi temsil etti. Konferansa katılan tek Türk bankası olan DenizBank, kulüp sponsorlarını ve iş ortaklarını buluşturan platformda Türkiye'yi başarı ile temsil etti.