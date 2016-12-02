Deniz’in başarısı
Galatasaray'ın sponsorları arasında yer alan DenizBank, Manchester United'ın daveti ile düzenlenen konferansta Türkiye'yi temsil etti. Konferansa katılan tek Türk bankası olan DenizBank, kulüp sponsorlarını ve iş ortaklarını buluşturan platformda Türkiye'yi başarı ile temsil etti.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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