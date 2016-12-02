 Cavanda’ya yangın şoku – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Cavanda’ya yangın şoku

    Cavanda’ya yangın şoku
    G.Saraylı 'nın Florya'da oturduğu 3 katlı lüks rezidansın çatı katında yangın çıktı. Sabaha karşı 03.00'te meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

    KÖPEĞİYLE BİRLİKTE İZLEDİ
    Luis Cavanda, yangın sırasında köpeğiyle birlikte rezidansın bahçesine çıktı. Söndürme çalışmalarını izleyen Cavanda'nın rezidansın giriş katında oturduğu için evinde hasar oluşmadığı öğrenildi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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