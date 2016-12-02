Aslan disipline!
G.Saray’da otorite boşluğu zirveye çıktı, Riekerink hedefte.
Galatasaray'da 'disiplin' operasyonu... Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 biten Elazığspor maçında oyuncuların 'laubali' futbolu ve takımda artan otorite boşluğu dikkat çekmişti. Bu sezon pek çok kez yaşanan disiplinsiz davranışlara son olarak Sinan Gümüş'ün eldivenlerini kulübeye fırlatmasının eklenmesi yönetimi harekete geçirdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten konu ile ilgili rapor isteyen yönetimin, hafta boyunca hem teknik heyet hem de oyuncular ve takım kaptanları ile görüşerek, sert uyarılar yapacağı öğrenildi.
JOR OTORİTE KURAMADI
Adının açıklanmasını istemeyen bir yönetici ise FOTOMAÇ'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Riekerink'in bir türlü takımda otoritesini kuramadığını belirten yönetici, "Hiçbir futbolcu, Galatasaray'dan daha büyük değil. Ancak ceza verme konusunda bir türlü doğruyu bulamadık. Yasin'e bir gecede ceza verirken, kaptanımızın yaptığı hareketleri es geçtik. Yönetmelikte, disiplinsizlik cezası öncelikle para olarak yer alıyor. Ancak biz bunu bir türlü beceremedik. Böyle olunca da disiplinsizlikler devam etti" ifadelerini kullandı.
OCAKTA BİLETİ KESİLEBİLİR
Yönetimde bir grup, Riekerink'in Galatasaray'ın yükünü kaldıramadığını belirterek, ocak ayında hoca değişikliğine gidilmesini istiyor. Başkan Dursun Özbek eleştirileri şimdilik sessizce dinliyor. Kulislerde ise devre arasına kadar Riekerink ile devam edilip, alternatif hocalar ile gizlice görüşmeler yapılacağı konuşuluyor.
Savaş ÇORLU
JOR OTORİTE KURAMADI
Adının açıklanmasını istemeyen bir yönetici ise FOTOMAÇ'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Riekerink'in bir türlü takımda otoritesini kuramadığını belirten yönetici, "Hiçbir futbolcu, Galatasaray'dan daha büyük değil. Ancak ceza verme konusunda bir türlü doğruyu bulamadık. Yasin'e bir gecede ceza verirken, kaptanımızın yaptığı hareketleri es geçtik. Yönetmelikte, disiplinsizlik cezası öncelikle para olarak yer alıyor. Ancak biz bunu bir türlü beceremedik. Böyle olunca da disiplinsizlikler devam etti" ifadelerini kullandı.
OCAKTA BİLETİ KESİLEBİLİR
Yönetimde bir grup, Riekerink'in Galatasaray'ın yükünü kaldıramadığını belirterek, ocak ayında hoca değişikliğine gidilmesini istiyor. Başkan Dursun Özbek eleştirileri şimdilik sessizce dinliyor. Kulislerde ise devre arasına kadar Riekerink ile devam edilip, alternatif hocalar ile gizlice görüşmeler yapılacağı konuşuluyor.
Savaş ÇORLU
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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