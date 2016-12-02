 Aslan disipline! – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Aslan disipline!

    Aslan disipline!

    G.Saray’da otorite boşluğu zirveye çıktı, Riekerink hedefte.

    Galatasaray'da 'disiplin' operasyonu... Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 biten Elazığspor maçında oyuncuların 'laubali' futbolu ve takımda artan otorite boşluğu dikkat çekmişti. Bu sezon pek çok kez yaşanan disiplinsiz davranışlara son olarak Sinan Gümüş'ün eldivenlerini kulübeye fırlatmasının eklenmesi yönetimi harekete geçirdi. Teknik direktör 'ten konu ile ilgili rapor isteyen yönetimin, hafta boyunca hem teknik heyet hem de oyuncular ve takım kaptanları ile görüşerek, sert uyarılar yapacağı öğrenildi.

    JOR OTORİTE KURAMADI
    Adının açıklanmasını istemeyen bir yönetici ise FOTOMAÇ'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Riekerink'in bir türlü takımda otoritesini kuramadığını belirten yönetici, "Hiçbir futbolcu, Galatasaray'dan daha büyük değil. Ancak ceza verme konusunda bir türlü doğruyu bulamadık. Yasin'e bir gecede ceza verirken, kaptanımızın yaptığı hareketleri es geçtik. Yönetmelikte, disiplinsizlik cezası öncelikle para olarak yer alıyor. Ancak biz bunu bir türlü beceremedik. Böyle olunca da disiplinsizlikler devam etti" ifadelerini kullandı.

    OCAKTA BİLETİ KESİLEBİLİR
    Yönetimde bir grup, Riekerink'in Galatasaray'ın yükünü kaldıramadığını belirterek, ocak ayında hoca değişikliğine gidilmesini istiyor. Başkan Dursun Özbek eleştirileri şimdilik sessizce dinliyor. Kulislerde ise devre arasına kadar Riekerink ile devam edilip, alternatif hocalar ile gizlice görüşmeler yapılacağı konuşuluyor.

    Savaş ÇORLU
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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