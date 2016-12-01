 TTT Riga ile karşılaşacak – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ile karşılaşacak

    TTT Riga ile karşılaşacak
    Kadın Basketbol Takımı, C Grubu 4. hafta maçında bugün Letonya temsilcisi 'ya konuk olacak. Riga kentindeki gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Grupta geride kalan 3 maçını da kazanmayı başaran Galatasaray, namağlup lider durumda bulunuyor.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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