 Sinan Gümüş’e talip oldu – Fotomaç – 01 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’e talip oldu

    Sinan Gümüş’e talip oldu
    Başkanı Enrico Preziosi'den sürpriz teklif... Sarı-kırmızılı ekiple temasa geçen Preziosi, Sinan Gümüş'ü takımında görmek istediğini söyledi. İlginç de bir teklif sundu. Sinan'ı 1.5 sene için kiralamayı daha sonra da performansına göre bonservisini almayı önerdi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sinan Gümüş’e talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.