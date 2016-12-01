 Sinan da kazan kaldırdı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Sinan da kazan kaldırdı

    Sinan da kazan kaldırdı

    'da oyundan alınmasına isyan edenler arasına de katıldı.

    Elazığ karşısında varlık gösteremeyen ve 79. dakikada oyundan çıkarılan genç oyuncu, Riekerink'in kararına tepki gösterdi. Kulübeye söylenerek giden Sinan, antrenör Orhan Atik'e rahatsızlığını iletmesinin ardından eldivenlerini yere fırlattı!

    RİEKERİNK KIZDI
    Sinan'in gösterdiği tepkinin sorulması üzerine sinirlenen Hollandalı hoca, "Bu konunun otorite ile ilgisi yok" dedi. 'ın hocası Riekerink, Elazığ karşısında ilk yarıdaki başarılı oyunlarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını söyledi. Hollandalı hoca, "Kasımpaşa ve Gaziantep ile iki önemli maç yapacağız. Bu maçın ikinci yarısı gösterdiğimiz performansları bu önemli iki maçta gösterirsek sıkıntı yaşarız" dedi. Sinan'ın oyundan alınmasına tepki göstermesiyle ilgili soruya kızan Riekerink, "Geçen haftada böyle bir soru gelmişti ve otorite boşluğu olmadığını söylemiştim. Bu konunun otorite boşluğu ile ilgisi yok. Oyuncularım sahada istedikleri performansı gösteremedikleri zaman tepki gösterebilirler" ifadesini kullandı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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