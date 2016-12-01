Sinan da kazan kaldırdı
Galatasaray'da oyundan alınmasına isyan edenler arasına Sinan Gümüş de katıldı.
Elazığ karşısında varlık gösteremeyen ve 79. dakikada oyundan çıkarılan genç oyuncu, Riekerink'in kararına tepki gösterdi. Kulübeye söylenerek giden Sinan, antrenör Orhan Atik'e rahatsızlığını iletmesinin ardından eldivenlerini yere fırlattı!
RİEKERİNK KIZDI
Sinan'in gösterdiği tepkinin sorulması üzerine sinirlenen Hollandalı hoca, "Bu konunun otorite ile ilgisi yok" dedi. Galatasaray'ın hocası Riekerink, Elazığ karşısında ilk yarıdaki başarılı oyunlarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını söyledi. Hollandalı hoca, "Kasımpaşa ve Gaziantep ile iki önemli maç yapacağız. Bu maçın ikinci yarısı gösterdiğimiz performansları bu önemli iki maçta gösterirsek sıkıntı yaşarız" dedi. Sinan'ın oyundan alınmasına tepki göstermesiyle ilgili soruya kızan Riekerink, "Geçen haftada böyle bir soru gelmişti ve otorite boşluğu olmadığını söylemiştim. Bu konunun otorite boşluğu ile ilgisi yok. Oyuncularım sahada istedikleri performansı gösteremedikleri zaman tepki gösterebilirler" ifadesini kullandı.
RİEKERİNK KIZDI
Sinan'in gösterdiği tepkinin sorulması üzerine sinirlenen Hollandalı hoca, "Bu konunun otorite ile ilgisi yok" dedi. Galatasaray'ın hocası Riekerink, Elazığ karşısında ilk yarıdaki başarılı oyunlarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını söyledi. Hollandalı hoca, "Kasımpaşa ve Gaziantep ile iki önemli maç yapacağız. Bu maçın ikinci yarısı gösterdiğimiz performansları bu önemli iki maçta gösterirsek sıkıntı yaşarız" dedi. Sinan'ın oyundan alınmasına tepki göstermesiyle ilgili soruya kızan Riekerink, "Geçen haftada böyle bir soru gelmişti ve otorite boşluğu olmadığını söylemiştim. Bu konunun otorite boşluğu ile ilgisi yok. Oyuncularım sahada istedikleri performansı gösteremedikleri zaman tepki gösterebilirler" ifadesini kullandı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Sinan da kazan kaldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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