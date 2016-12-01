 Nigel de Jong 32 yaşına bastı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    32 yaşına bastı

    Nigel de Jong 32 yaşına bastı
    'ın bu sezonki transferlerinden için doğum günü kutlaması yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı oyuncunun, 32. yaş gününü 'nde takım arkadaşlarıyla beraber kutladığı belirtildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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