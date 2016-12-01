 Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku – Fotomaç – 01 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku

    Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku

    PFDK, Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçı sonrası hakemler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 hak mahrumiyeti cezası verdi.

    Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bursaspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalarda "Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere kadar geldik ancak belli ki hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nin toplanıp hakemlerle artık konuşması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.