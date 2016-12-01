Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku
PFDK, Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçı sonrası hakemler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 hak mahrumiyeti cezası verdi.
Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bursaspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalarda "Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere kadar geldik ancak belli ki hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nin toplanıp hakemlerle artık konuşması lazım" ifadelerini kullanmıştı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:28
- Umutlarını söndürün
Toplam 32
Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
Toplam 12
Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
Yorum
Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.