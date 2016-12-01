Levent Nazifoğlu'na PFDK şoku

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçı sonrası hakemler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 hak mahrumiyeti cezası verdi.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bursaspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalarda "Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere kadar geldik ancak belli ki hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nin toplanıp hakemlerle artık konuşması lazım" ifadelerini kullanmıştı.