 İtalyanlar coştu! – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    İtalyanlar coştu!

    İtalyanlar coştu!
    Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün İtalya'da Milanlı'ın genel menajeri Vittorio Mentana ile görüşmesi dedikoduların artmasına neden oldu. İtalyanlar bu görüşmeyi son günlerde sık sık tekrarladıkları Sosa-Sneijder takasına yordular. Sport Mediaset kanalı ise iddiayı daha da ileri götürdü ve günler önce Sneijder'in menajeri Albers'in de yöneticileri görüştüğünü iddia etti. Albers'in Milan'la anlaştığını, Ergün'ün yaptığı görüşmenin ise ödeme planları üzerine olduğunu savundu.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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