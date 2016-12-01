İtalyanlar coştu!
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün İtalya'da Milanlı'ın genel menajeri Vittorio Mentana ile görüşmesi dedikoduların artmasına neden oldu. İtalyanlar bu görüşmeyi son günlerde sık sık tekrarladıkları Sosa-Sneijder takasına yordular. Sport Mediaset kanalı ise iddiayı daha da ileri götürdü ve günler önce Sneijder'in menajeri Albers'in de Milan yöneticileri görüştüğünü iddia etti. Albers'in Milan'la anlaştığını, Ergün'ün yaptığı görüşmenin ise ödeme planları üzerine olduğunu savundu.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
İtalyanlar coştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.