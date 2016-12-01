Hagi: Ballon d’Or hakkımdı
Gheorghe Hagi, 2000 yılında Ballon d'Or'u en fazla hak eden isim olduğunu söyledi. Ödülün o yıl Luis Figo'ya verildiğini hatırlatan Rumen efsane, "2000 yılında Ballon d'Or'u kazanmayı hak etmiştim. Galatasaray ile her kupayı kazanmıştım. Ayrıca Avrupa'da, keza ligde kaderi değiştiren oyuncu bendim" dedi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Hagi: Ballon d’Or hakkımdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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