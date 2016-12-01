 Hagi: Ballon d’Or hakkımdı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Hagi: Ballon d’Or hakkımdı

    Hagi: Ballon d’Or hakkımdı
    , 2000 yılında 'u en fazla hak eden isim olduğunu söyledi. Ödülün o yıl 'ya verildiğini hatırlatan Rumen efsane, "2000 yılında Ballon d'Or'u kazanmayı hak etmiştim. ile her kupayı kazanmıştım. Ayrıca Avrupa'da, keza ligde kaderi değiştiren oyuncu bendim" dedi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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