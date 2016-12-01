 Galatasaray Riekerink yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Galatasaray Riekerink yönetiminde çalıştı

    Galatasaray Riekerink yönetiminde çalıştı

    Ziraat Türkiye Kupası maçında Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

    Galatasaray'da gözler Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak Kasımpaşa maçına çevrildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 4 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Elazığspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:28
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