Galatasaray, Baskonia deplasmanında
THY Euroleague’de üst üste aldığı iki galibiyetle toparlanan Galatasaray Odeabank, 10. haftada yarın İspanya deplasmanında Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Aslan toparlandı
Euroleague'e kötü başlayan Galatasaray Odeabank, bu şanssızlığını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı Olympiakos karşılaşması ile bitirmişti. Son iki haftada Darüşşafaka Doğuş ve Barcelona Lassa galibiyetleri ile ligde tekrar ben de varım diyen Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu seriyi İspanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.
Baskonia evinde zorluyor
Lige Anadolu Efes galibiyeti ile başlayan Baskonia, evinde oynadığı maçlarda rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Evinde oynadığı maçlarda Efes dışında Fenerbahçe ve Brose Basket Bamberg'i mağlup eden İspanyol ekibi sadece Olympiakos'a mağlup oldu. Baskonia, Real Madrid'i deplasmanda yenerken son hafta ise Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 112-84 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague'de Galatasaray Odeabank, 83.9 sayı, 30.7 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynarken, Baskonia ise 81.8 sayı, 35.2 ribaund ve 16.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları Justin Dentmon 13.4 sayı ortalamasıyla sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Larkin 14.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
Baskonia ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak karşılaşmayı Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs ve Spiros Gkontas hakem üçlüsü yönetecek.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 10
Yorum
fbli kadıköyde derbiler 3 ihtimalli değildir 1,5 ihtimallidir berbaerlik belki ama geçen seneki gomezli kadroyu bile dağıtan bir fb var dikkatinizi çekerim
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 10
Yorum
BJK 1903 385 maçın 146'sında kazanan taraf Fenerbahçe, 122'sinde Galatasaray olurken, 117 maç beraberlikle BEYLER BIZI GS LE KARISTIRMAYIN BENDEN UYARMASI ARTI BIZ COK RAHATIZ YENILIRSE FENER DÜSÜNSÜN NASILSA GINE 1 PUAN ÖNDEYIZ YENILIRSEKDE ANLATABILDIMI STRESE GIRECEK TAKIM FENER :)
- Kara Kartal'dan dostluk mesajı
Toplam 6
Yorum
Lazer1903 başsağlığı dileriz merak etme.
Galatasaray, Baskonia deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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