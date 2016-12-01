Futbolculardan anlamlı ziyaret
Galatasaray ve Medipol Başakşehirli futbolcular, Kansersiz Yaşam Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılarak, hastalıkla mücadele eden çocuklarla bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı futbolcular Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen ile turuncu-lacivertli oyuncular Volkan Babacan ve Bekir İrtegün, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu.
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Kaymaz'ın çağrısı ile düzenlenen organizasyonda çocuklar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Etkinlikte minyatür kalede şut ve penaltı atışı da yapıldı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:44
- Umutlarını söndürün
Toplam 32
Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
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Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
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Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
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