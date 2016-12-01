 Futbolculardan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Futbolculardan anlamlı ziyaret

    Futbolculardan anlamlı ziyaret

    ve Medipol Başakşehirli futbolcular, Kansersiz Yaşam Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılarak, hastalıkla mücadele eden çocuklarla bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı futbolcular , ve ile turuncu-lacivertli oyuncular ve , Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu.

    Yönetim Kurulu Başkanı 'ın çağrısı ile düzenlenen organizasyonda çocuklar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Etkinlikte minyatür kalede şut ve penaltı atışı da yapıldı.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:44
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