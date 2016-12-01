Futbolculardan anlamlı ziyaret

Sarı-kırmızılı futbolcular Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen ile turuncu-lacivertli oyuncular Volkan Babacan ve Bekir İrtegün, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Kaymaz'ın çağrısı ile düzenlenen organizasyonda çocuklar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Etkinlikte minyatür kalede şut ve penaltı atışı da yapıldı.



