 Dugout atılıma geçti – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    atılıma geçti

    Dugout atılıma geçti
    İngiliz digital medya platformu , dahil dünyanın dev kulüpleriyle olan içerik anlaşmasını genişlettiğini duyurdu. Dugout'un yeni anlaşmalarla birlikte 20'den fazla kulüp için 8 ayrı dilde daha haber-fotoğrafvideo paylaşılacağı belirtirken, bu kulüplerin içerisinde Manchester City, Galatasaray, Paris Sait Germain, Milan ve Tottenham olduğunu açıkladı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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