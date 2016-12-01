 Cimbom Bocchetti'nin peşinde! – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cimbom Bocchetti'nin peşinde!

    Cimbom Bocchetti'nin peşinde!

    Menajer D’Amico, G.Saray’ın Spartak’a 2 milyon euro, oyuncusuna ise 2 milyon euro civarında bir maaş önerisinde bulunduğunu açıkladı.

    'nın İtalyan stoperi Salvatore Bocchetti'nin menajeri Andrea D'Amico, 'la görüştüklerini duyurdu. Rus basınına konuşan başarılı stoperin D'Amico, Galatasaray'ın Spartak Moskova'ya 2 milyon euro, bu sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncusuna ise 2 milyon euro civarında bir maaş önerisinde bulunduğunu açıkladı.

    D'Amico, 30 yaşındaki oyununun, Moskova'dan net 2.4 milyon euro kazandığını, bonuslarla birlikte 2.7 milyon euro'yu bu sezon kazanacağını belirterek, "Salvatore, Moskova'da çok mutlu. Şu an ayrılmayı düşünmüyor. Kulübünün en önemli ve en çok kazanan oyuncularından biri" ifadesini kullandı.

    ZAM YAPMASI GEREKİYOR
    Rus basını, Salvatore Bocchetti'nin transferi için en az 5 milyon euro'luk bir bonservis gerektiğinin, oyuncuya da Spartak'ta aldığından daha fazlasının teklif edilmesi halinde bir anlaşma zemini oluşabileceğini öne sürdü.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
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