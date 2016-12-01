Cimbom Bocchetti'nin peşinde!
Menajer D’Amico, G.Saray’ın Spartak’a 2 milyon euro, oyuncusuna ise 2 milyon euro civarında bir maaş önerisinde bulunduğunu açıkladı.
Spartak Moskova'nın İtalyan stoperi Salvatore Bocchetti'nin menajeri Andrea D'Amico, Galatasaray'la görüştüklerini duyurdu. Rus basınına konuşan başarılı stoperin D'Amico, Galatasaray'ın Spartak Moskova'ya 2 milyon euro, bu sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncusuna ise 2 milyon euro civarında bir maaş önerisinde bulunduğunu açıkladı.
D'Amico, 30 yaşındaki oyununun, Moskova'dan net 2.4 milyon euro kazandığını, bonuslarla birlikte 2.7 milyon euro'yu bu sezon kazanacağını belirterek, "Salvatore, Moskova'da çok mutlu. Şu an ayrılmayı düşünmüyor. Kulübünün en önemli ve en çok kazanan oyuncularından biri" ifadesini kullandı.
ZAM YAPMASI GEREKİYOR
Rus basını, Salvatore Bocchetti'nin transferi için en az 5 milyon euro'luk bir bonservis gerektiğinin, oyuncuya da Spartak'ta aldığından daha fazlasının teklif edilmesi halinde bir anlaşma zemini oluşabileceğini öne sürdü.
D'Amico, 30 yaşındaki oyununun, Moskova'dan net 2.4 milyon euro kazandığını, bonuslarla birlikte 2.7 milyon euro'yu bu sezon kazanacağını belirterek, "Salvatore, Moskova'da çok mutlu. Şu an ayrılmayı düşünmüyor. Kulübünün en önemli ve en çok kazanan oyuncularından biri" ifadesini kullandı.
ZAM YAPMASI GEREKİYOR
Rus basını, Salvatore Bocchetti'nin transferi için en az 5 milyon euro'luk bir bonservis gerektiğinin, oyuncuya da Spartak'ta aldığından daha fazlasının teklif edilmesi halinde bir anlaşma zemini oluşabileceğini öne sürdü.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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