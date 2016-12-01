Chedjou’dan Elazığ'a hediye
Yedek ama tecrübeli isimlerle sahaya çıkan Cimbom, ilk yarıyı Carole’un golüyle önde kapatırken uzatmada Chedjou’nun topu smaçlamasıyla penaltı şoku yaşadı. Murat, Elazığ’a beraberliği getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nı son 3 sezonda müzesine götürmeyi başaran Galatasaray, E Grubu ilk hafta maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde sadece Selçuk ve Yasin'e şans verirken, as oyuncuların büyük bölümünü dinlendirdi. Buna rağmen yedek olsa da Elazığ'a göre çok daha maliyetli ve tecrübeli bir kadro ile sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, iyi bir futbol ortaya koyamadı.
İlk yarıda ilk isabetli şutunu 26. dakikada atan Cimbom, Josue, Yasin, Hamit ve Sinan'ın vuruşlarıyla gol aradı ancak sonuca ulaşamadı. 41'de defansın hatasını iyi değerlendiren Carole, takımını öne geçirdi: 1-0. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip, güçlü rakibi karşısında aradığı gole uzatmada ulaştı. Chedjou'nun topu elle kesmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Murat ağlara yolladı ve Elazığ emeğinin karşılığını almış oldu: 1-1.
CENK GÖNEN YIKILDI
Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası maçında 2. kez forma giydi. 90. dakikada önemli bir kurtarışa imza atan sarıkırmızılı eldiven, son dakikalarda penaltıdan gol yemenin üzüntüsünü yaşadı.
EREN SÜREKLİ AŞAĞIYA
Bursaspor maçında golle buluşan Eren Derdiyok devamını getiremedi. Dün Elazığ karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcu, oyunda kaldığı süre içinde gol yollarında varlık gösteremedi.
TT ARENA'DA 3 BİN KİŞİ
Sarı-kırmızılı futbolseverler, Elazığ ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilgi göstermedi. Bu sezon ortalama 30 bin kişiyi ağırlayan Türk Telekom Arena tribünlerinde bu kez sadece 3 bin 62 kişi yer alırken, az sayıda Elazığspor taraftarı da takımlarını destekledi.
CAROLE AÇILIŞI YAPTI
Elazığspor maçının 41. dakikasında ağları havalandıran Lionel Carole, Galatasaray formasıyla ilk golüne imza atarken, futbol kariyerinde ise ikinci golünü kaydetti. Fransız oyuncu, kariyerindeki ilk golünü 2012-13 sezonunda Benfica B formasıyla İkinci ligde atmıştı.
ARADA DAĞLAR VAR
Galatasaray, 45 milyon euro'luk market değeri bulunan bir ilk 11'le sahaya çıkarken Elazığ'ın dünkü ilk 11 değeri ise sadece 4 milyon euro'ydu. Buna rağmen iyi olan taraf, genç ve mütevazı bir kadro ile sahaya çıkan konuk ekipti ve puanı da fazlasıyla hak etti.
ACİLEN GÖNDERİN
Aurelien Chedjou'nun penaltıya neden olmasının ardından Twitter'da isyan çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu futbolcunun acilen gönderilmesini isterken, sahada dökülen Hamit, Cavanda, Josue, Semih gibi isimlere de büyük tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları:
-Hamit, Cavanda, Josue, Chedjou ve Semih şu anki form grafiği ile Galatasaray seviyesinde futbolcular değil. Geriye kalanlar? Vasat!!
-Chedjou artık bizi silmiş defterden biz de silmek için daha neyi bekliyoruz anlamıyorum!
-3C'den nefret ediyorum: Carole, Cavanda, Chedjou...
-Chedjou'nun yaptırdığı penaltı inşallah Galatasaray'a son kazığı olur.
-Chedjou'yu satsan Elazığ'ı alırsın; nasıl berabere kaldınız!
NASIL OYNADILAR?
Josue: Sneijder'in görevini yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Selçuk'un çıkmasıyla Hamit'e partner oldu. Fakat orta sahada da etkisiz kaldı.
Carole: İyi futbolunun yanı sıra takipçiliğiyle attığı golle kötünün iyisiydi. İleri çıktığında seri geri dönüşleriyle 11'in değişmezi olacağını gösterdi.
Hamit: İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Selçuk ile uyum sorunu yaşadı. Özgüven eksikliğinden şut çekebileceği pozisyonlarda top kayıpları yaşadı.
Chedjou: Devre arası ayrılacağı iddia edilen Kamerunlu, Semih'le uyumsuz bir görüntü çizdi. Uzatmada penaltıyı yaptırarak da adeta takımını yaktı.
Cenk: Muslera'nın arkasında hazır bekleyen Cenk'in, defansla uyumunun yanı sıra özgüveni de yerindeydi. Penaltıda yapacak bir şeyi yoktu.
Savaş ÇORLU
İlk yarıda ilk isabetli şutunu 26. dakikada atan Cimbom, Josue, Yasin, Hamit ve Sinan'ın vuruşlarıyla gol aradı ancak sonuca ulaşamadı. 41'de defansın hatasını iyi değerlendiren Carole, takımını öne geçirdi: 1-0. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip, güçlü rakibi karşısında aradığı gole uzatmada ulaştı. Chedjou'nun topu elle kesmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Murat ağlara yolladı ve Elazığ emeğinin karşılığını almış oldu: 1-1.
CENK GÖNEN YIKILDI
Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası maçında 2. kez forma giydi. 90. dakikada önemli bir kurtarışa imza atan sarıkırmızılı eldiven, son dakikalarda penaltıdan gol yemenin üzüntüsünü yaşadı.
EREN SÜREKLİ AŞAĞIYA
Bursaspor maçında golle buluşan Eren Derdiyok devamını getiremedi. Dün Elazığ karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcu, oyunda kaldığı süre içinde gol yollarında varlık gösteremedi.
TT ARENA'DA 3 BİN KİŞİ
Sarı-kırmızılı futbolseverler, Elazığ ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilgi göstermedi. Bu sezon ortalama 30 bin kişiyi ağırlayan Türk Telekom Arena tribünlerinde bu kez sadece 3 bin 62 kişi yer alırken, az sayıda Elazığspor taraftarı da takımlarını destekledi.
CAROLE AÇILIŞI YAPTI
Elazığspor maçının 41. dakikasında ağları havalandıran Lionel Carole, Galatasaray formasıyla ilk golüne imza atarken, futbol kariyerinde ise ikinci golünü kaydetti. Fransız oyuncu, kariyerindeki ilk golünü 2012-13 sezonunda Benfica B formasıyla İkinci ligde atmıştı.
ARADA DAĞLAR VAR
Galatasaray, 45 milyon euro'luk market değeri bulunan bir ilk 11'le sahaya çıkarken Elazığ'ın dünkü ilk 11 değeri ise sadece 4 milyon euro'ydu. Buna rağmen iyi olan taraf, genç ve mütevazı bir kadro ile sahaya çıkan konuk ekipti ve puanı da fazlasıyla hak etti.
ACİLEN GÖNDERİN
Aurelien Chedjou'nun penaltıya neden olmasının ardından Twitter'da isyan çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu futbolcunun acilen gönderilmesini isterken, sahada dökülen Hamit, Cavanda, Josue, Semih gibi isimlere de büyük tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları:
-Hamit, Cavanda, Josue, Chedjou ve Semih şu anki form grafiği ile Galatasaray seviyesinde futbolcular değil. Geriye kalanlar? Vasat!!
-Chedjou artık bizi silmiş defterden biz de silmek için daha neyi bekliyoruz anlamıyorum!
-3C'den nefret ediyorum: Carole, Cavanda, Chedjou...
-Chedjou'nun yaptırdığı penaltı inşallah Galatasaray'a son kazığı olur.
-Chedjou'yu satsan Elazığ'ı alırsın; nasıl berabere kaldınız!
NASIL OYNADILAR?
Josue: Sneijder'in görevini yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Selçuk'un çıkmasıyla Hamit'e partner oldu. Fakat orta sahada da etkisiz kaldı.
Carole: İyi futbolunun yanı sıra takipçiliğiyle attığı golle kötünün iyisiydi. İleri çıktığında seri geri dönüşleriyle 11'in değişmezi olacağını gösterdi.
Hamit: İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Selçuk ile uyum sorunu yaşadı. Özgüven eksikliğinden şut çekebileceği pozisyonlarda top kayıpları yaşadı.
Chedjou: Devre arası ayrılacağı iddia edilen Kamerunlu, Semih'le uyumsuz bir görüntü çizdi. Uzatmada penaltıyı yaptırarak da adeta takımını yaktı.
Cenk: Muslera'nın arkasında hazır bekleyen Cenk'in, defansla uyumunun yanı sıra özgüveni de yerindeydi. Penaltıda yapacak bir şeyi yoktu.
Savaş ÇORLU
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Chedjou’dan Elazığ'a hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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