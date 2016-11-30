 Marsilya’ya göz kırptı – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’ya göz kırptı

    Marsilya’ya göz kırptı
    ile arasındaki flört devam ediyor. France Football sitesine konuşan Kamerunlu futbolcu, "'la kontratım sezon sonu bitiyor. Benim hakkımda ne düşündüklerini şu an bilmiyorum. Marsilya büyük bir kulüp. Rudi Garcia ile yeniden çalışmak harika olurdu" dedi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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