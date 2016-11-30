 Kolbeinn cepten yiyor – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kolbeinn cepten yiyor

    Kolbeinn cepten yiyor

    , henüz forma giymeyen golcünün tedavisi için 80 bin euro harcadı.

    Geçtiğimiz hafta tedavi için 'ya giden , İstanbul'a geldi. İzlandalı oyuncu, Norveçli fizyoterapist ve İzlanda Milli Takımı'ndan bir kondisyoner ile döndü. Sigthorsson'un tedavi masraflarını ve anlaştığı ekibin maaşlarını karşılayan sarı-kırmızılı ekip, henüz formasını giymeyen 26 yaşındaki oyuncu için şimdiden 80 bin euro'ya yakın harcama yaptı. Yoğun tedavi gören Kolbeinn, testleri geçerse antrenmanlara başlayacak.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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