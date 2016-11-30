 İlk rakip Elazığ – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    İlk rakip Elazığ

    İlk rakip Elazığ

    ’na son 3 yılda ambargo koyan , bu sezon gruplardaki ilk maçına ’da çıkacak.

    , Ziraat E Grubu ilk hafta maçında bugün ekiplerinden 'u ağırlayacak. 'da saat 18.30'da başlayacak olan mücadele, A2'den yayınlanacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından Bursaspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı ekipte 'in, Elazığspor önünde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

    A2 YAYINLAYACAK
    Galatasaray'ın Elazığspor ile oynayacağı karşılaşmayı televizyon dünyasına yeni katılan A2 kanalı ekrana taşıyacak. Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan A2'yi, Digiturk 'te 35, Kablo TV 'de 37, Turkcell TV'de 29, Tivibu'da 59 numaralı kanaldan ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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