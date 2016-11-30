İlk rakip Elazığ
Türkiye Kupası’na son 3 yılda ambargo koyan Galatasaray, bu sezon gruplardaki ilk maçına Türk Telekom Arena’da çıkacak.
A2 YAYINLAYACAK
Galatasaray'ın Elazığspor ile oynayacağı karşılaşmayı televizyon dünyasına yeni katılan A2 kanalı ekrana taşıyacak. Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan A2'yi, Digiturk 'te 35, Kablo TV 'de 37, Turkcell TV'de 29, Tivibu'da 59 numaralı kanaldan ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
İlk rakip Elazığ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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