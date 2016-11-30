''Florya’ya gitmem!''
Kulüpte yeniden görev alması istenilen eski yönetici, "Florya'ya gitmek istemiyorum. Kıskançlık olur ve yanlış olur" diye konuştu.
G.SARAY BEDELİNİ ÖDEDİ
Albayrak , "Florya'ya gidiyor musunuz?" sorusuna ise, "Florya'ya gitmek istemiyorum. Kıskançlık olur ve yanlış olur. Canımdan çok sevdiğim kulübüme zarar vermek istemem" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekibin, Riekerink ile devam etmesini doğru bulduğunu kaydeden Albayrak şöyle devam etti: "Galatasaray geçtiğimiz sezon çok hoca değiştirdi ve bunun bedelini ödedi. Şu anda Galatasaray, Riekerink ile devam ederek en doğru kararı vermiştir."
MİLYON DOLARLAR HAVAYA UÇTU
Geçtiğimiz dönemde Ünal Aysal ve Fatih Terim arasında yaşanan tartışmalara da değinen Albayrak şöyle devam etti: Fatih Hocayla çalıştığımız dönemde Ünal Aysal'ı dolduruşa getirip o kararı aldıran insanlar Galatasaray'a zarar vermiştir. Ben onların Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Türkiye'de inanılmaz bir Başakşehir başarısı var. Bunun nedeni ise; istikrar. Ben Fatih Hocayla 5 yıllık mukavele yapalım dediğimde bana itiraz ettiler. Onun için başkanı da doldurdular. Ali Dürüst'ü de devre dışı bıraktılar. Bunların hepsi milyon dolarlara mal oluyor.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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