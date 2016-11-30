 ''Florya’ya gitmem!'' – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Florya’ya gitmem!''

    ''Florya’ya gitmem!''

    Kulüpte yeniden görev alması istenilen eski yönetici, "Florya'ya gitmek istemiyorum. Kıskançlık olur ve yanlış olur" diye konuştu.

    'da uzun yıllar yönetici olarak görev yapan ve taraftarların kalbinde taht kuran Abdurrahim Albayrak, şimdilik sarı-kırmızılı ekibi uzaktan izlediğini ifade etti. Radyospor'da Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a konuşan Albayrak, son dönemde takımda yaşanan krizlerin çözümü için adres gösterilmesine teşekkür ederek, "Önemli olan Galatasaray'ın başarısı... İnsanların benim dönmemi istemesi benim için büyük mutluluk. Bursaspor maçını stadyumdan takip ettim ve alınan galibiyet sonrasında çok mutlu oldum. Galatasaray'ın başarısı için ben de desteğe varım" açıklamasını yaptı.

    G.SARAY BEDELİNİ ÖDEDİ
    Albayrak , "Florya'ya gidiyor musunuz?" sorusuna ise, "Florya'ya gitmek istemiyorum. Kıskançlık olur ve yanlış olur. Canımdan çok sevdiğim kulübüme zarar vermek istemem" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekibin, Riekerink ile devam etmesini doğru bulduğunu kaydeden Albayrak şöyle devam etti: "Galatasaray geçtiğimiz sezon çok hoca değiştirdi ve bunun bedelini ödedi. Şu anda Galatasaray, Riekerink ile devam ederek en doğru kararı vermiştir."

    MİLYON DOLARLAR HAVAYA UÇTU
    Geçtiğimiz dönemde Ünal Aysal ve Fatih Terim arasında yaşanan tartışmalara da değinen Albayrak şöyle devam etti: Fatih Hocayla çalıştığımız dönemde Ünal Aysal'ı dolduruşa getirip o kararı aldıran insanlar Galatasaray'a zarar vermiştir. Ben onların Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Türkiye'de inanılmaz bir Başakşehir başarısı var. Bunun nedeni ise; istikrar. Ben Fatih Hocayla 5 yıllık mukavele yapalım dediğimde bana itiraz ettiler. Onun için başkanı da doldurdular. Ali Dürüst'ü de devre dışı bıraktılar. Bunların hepsi milyon dolarlara mal oluyor.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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