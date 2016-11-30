 Efsaneler arasında – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Efsaneler arasında

    Efsaneler arasında

    artık Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek.

    , takımıyla Espor (Elektronik Oyun Sporları) arenasına girdi. Kurulduğu ilk günden bu yana başarılı bir performans sergileyen Victorious Ace'in isim değişikliği Riot Games tarafından onaylanarak, takımın '' adıyla League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde yer alması resmiyet kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hedefimiz, diğer tüm alanlarda olduğu gibi en üst seviyede mücadele ederek zirvede yer almaktır" denildi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsaneler arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.