 De Jong'un doğum günü sürprizi – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    De Jong'un doğum günü sürprizi

    De Jong'un doğum günü sürprizi

    Galatasaray Futbol Takımı'nın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong için doğum günü kutlaması yapıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nigel de Jong'un, 32. yaş gününü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla beraber kutladığı belirtildi.

    Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor müsabakası öncesi tesislerde kampta bulunan sarı-kırmızılı futbolcuların, De Jong'un doğum günü nedeniyle pasta kestikleri, takım kaptanı Selçuk İnan'ın da Hollandalı oyuncuya eliyle pasta yedirdiği aktarıldı.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    De Jong'un doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.