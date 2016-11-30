De Jong'un doğum günü sürprizi
Galatasaray Futbol Takımı'nın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong için doğum günü kutlaması yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor müsabakası öncesi tesislerde kampta bulunan sarı-kırmızılı futbolcuların, De Jong'un doğum günü nedeniyle pasta kestikleri, takım kaptanı Selçuk İnan'ın da Hollandalı oyuncuya eliyle pasta yedirdiği aktarıldı.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
- Beşiktaş'ı asla bırakmam
Toplam 5
Yorum
Hacı Kiev ve fener maçını kazandır Q7 bu iki maçı kazanalım bizi kimse tutamaz
- Ters eve davet
Toplam 1
Yorum
TOPUZO HARBIDEN MUSANIN EVI BU BU EVE BJK MACINDA KAT CIKACAK
- Kurtların düellosu
Toplam 51
Yorum
Efendi Ben, Şenol Güneş'in Beşiktaştan öncesine bakmıyorum. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana ne yaptığına bakıyor ve şu neticeye varıyorum::: Beşiktaş Kadıköyde feneri rahat yener.
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