De Jong'a doğum günü sürprizi
Galatasaray Futbol Takımı'nın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong için doğum günü kutlaması yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor müsabakası öncesi tesislerde kampta bulunan sarı-kırmızılı futbolcuların, De Jong'un doğum günü nedeniyle pasta kestikleri, takım kaptanı Selçuk İnan'ın da Hollandalı oyuncuya eliyle pasta yedirdiği aktarıldı.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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Toplam 4
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ALPTEKİN FB BANKO ALIR KARDEŞ
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Toplam 33
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Mertcan Kardes bir kanit göster ...Tabi bişey bulamayınca bir şeyler uyduruyorlar... 6-0 18 sene oldu el isnaf ????
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Toplam 33
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KRAL YIL 1911 YER FB STADI PAPAZIN ÇAYIRI FB 0 GS 7 UNUTMAYIN KAFANIZA YAZIN
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