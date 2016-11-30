 Cavanda’ya milli şok! – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cavanda’ya milli şok!

    Cavanda’ya milli şok!
    'da henüz bekleneni veremeyen Luis Cavanda, Belçika Milli Takımı'na çağrılmasıyla moral buldu. Tecrübeli sağ bek, "Milli takıma seçildiğimi öğrenince gerçekten şok oldum. Galatasaray'da fazla oynamadığım için açıkçası milli takıma çağrılmayı beklemiyordum" dedi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cavanda’ya milli şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.