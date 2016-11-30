 Biletler 20 TL – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Biletler 20 TL

    Biletler 20 TL
    maçında taraftarları tribüne çekmek isteyen yönetim, bilet fiyatlarını ucuz tuttu. Bilet fiyatları 20 ile 200 lira arasında değişiyor.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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