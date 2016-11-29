 Vargas, adım adım Florya’ya – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Vargas, adım adım Florya’ya

    Vargas, adım adım Florya’ya
    'ın 'u yedeklemek için kadrosuna katmak istediği Edu Vargas transferinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hoffenheim'la idmanlara dahi çıkmayan Şili'li futbolcu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Vargas daha önce de Cimbom'un gündemine girmiş ancak oyuncu Almanya'yı tercih etmişti.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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