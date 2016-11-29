 Taktik çalıştılar – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Taktik çalıştılar

    Taktik çalıştılar
    , ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü. 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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